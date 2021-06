Stiri pe aceeasi tema

- În urma impactului, o mașina s-a rasturnat, iar șoferul, în vârsta de 22 de ani, a ajuns la spital. „La data de 27 iunie a.c, în jurul orei 19.42, pe strada Piața 14 Iulie din municipiul Cluj-Napoca, a avut…

- Un accident rutier provocat de un șofer de 18 ani, aflat sub influența alcoolului, a avut loc in noaptea de 24 spre 25 mai, pe strada Victoriei, din Targu Jiu. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Rutier, ocazie cu care au depistat un tanar de 18 ani, din localitate, care condusese…

- Un accident a avut loc miercuri pe strada Armatei, din municipiul Turda din județul Cluj. Un barbat din Hunedoara a fost lovit de un șofer din comuna Mihai Viteazu, dupa ce a oprit mașina pe carosabil și s-a dat jos din aceasta. „Evenimentul…

- Un șofer, din Saulești, Gorj, este cercetat penal, dupa ce noaptea trecuta a condus sub influența alcoolului și a rupt cu mașina un stalp de electrcitate de pe raza localitații. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca un tanar de 25 de ani, din comuna Saulești,…

- Adrien Stephane Mureșan, fiul fostului tenismen și om de afaceri Sever Mureșan, a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce in seara zilei de 14 aprilie a lovit, intr-o parcare din Brașov, 12 masini, anunța Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. „La data de 19 aprilie, barbatul in varsta de 31…

- Un accident rutier soldat cu decesul unui tanar in varsta de 36 de ani s-a produs vineri, in jurul orei 21, pe drumul judetean 101P, intre Poiana Campina si Bobolia. Barbatul, care se afla pe partea carosabila, a fost lovit de un autoturism condus de un sofer un varsta de 34 de ani. Acesta…

- La data de 12.04.2021, in jurul orei 14:35, un tanar in varsta de 20 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe strada Alexandru Vlahuța, din municipiul Hunedoara, cand a ajuns la intersecția cu strazile Avram Iancu – I.L. Caragiale – bulevardul 1848, a efectuat…

- Un tanar din Sebeș s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus sub influența alcoolului și provocat accident. Evenimentul rutier s-a petrecut in parcul Arini. Potrivit IPJ Alba, duminica, 11 aprilie, in jurul orei 22.20, polițiștii din Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul ca, in parcul Arini din…