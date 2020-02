Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 230 de mașini furate sau cautate de autoritati din tara si din strainatate au fost descoperite la frontiera, in intervalul ianuarie-noiembrie 2019, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera...

- Sute de mii de articole de imbracaminte si lenjerie, dar si incaltaminte, produse cosmetice si parfumuri, jucarii, piese de schimb auto, produse din sticla, produse ceramice, ceasuri, telefoane mobile, au fost confiscate anul trecut de politistii de frontiera, marfurile contrafacute provenind in principal…

- Un accident rutier cu victime a avut loc pe raza comunei Farcașești, un barbat de 77 ani decedand ca urmare a evenimentului rutier. Politisti din cadrul Politiei oras Rovinari au fost sesizati astazi cu privire la faptul ca pe raza comunei Farcașești, a avut loc un accident rutier cu victime. Aceștia…

- Judecatorii au emis mandat de arest pe numele tânarului care la sfârșitul lunii noiembrie curent a accidentat mortal soția însarcinata unui polițist de frontiera. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre Mariana Bețivu, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Echipa mobila din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, care se afla in misiune de serviciu in regiunea de nord a țarii, a fost agresata de un grup de locuitori ai raionului Briceni. Pentru a reține persoanele și imobiliza mijlocul de transport, polițiștii de frontiera au fost nevoiți…

- Un barbat, de 30 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic de droguri de mare risc, a fost reținut in urma descinderilor de ieri ale DIICOT Gorj. Acesta va fi prezentat astazi Tribunalului Gorj cu propuneri corespunzatoare. Joi, polițiștii…

- Cei șase transfugi algerieni care duminica au provocat un incendiu la bordul unei nave au fugit. Garda de Coasta precizeaza ca un echipaj al Politiei de Frontiera a supravegheat nava in care erau, la scara, potrivit Mediafax.Potrivit Garzii de Coasta, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul…