Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de strazi din centrul Capitalei se transforma in zona pietonala in zilele de sambata și duminica. Este al doilea weekend in care mașinile nu pot circula pe aceste artere. Brigada Rutiera recomanda șoferilor rute ocolitoare.

- Daca și vremea va ține, la acest sfarșit de saptamana, cu amatorii de plimbari, la pas, prin centrul Capitalei, e de avut in vedere faptul ca incepand de sambata dimineața (29 mai) mai multe zone din București vor deveni pietonale, in week-end. ”Maine (sambata -n.n) dimineața, la ora 11, in centrul…

- In jurul orei 16,35, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112, ]n jurul orei 16.35, cu privire la producerea unui accident rutier la intersectia Splaiul Independentei cu Bulevardul Eroilor.„Conducatorul unui autovehicul care se deplasa pe Splaiul Independentei catre Pod Cotroceni, in momentul in…

- Un incendiu a avut loc, vineri seara, pe bulevardul Banu Manta, in apropiere de centrul Capitalei. Focul a pornit de la o mașina aflata pe carosabil, dar al carei șofer nu a fost gasit la fața locului. Flacarile s-au extins și la alte trei mașini, care se aflau parcate. Pompierii au intervenit…

- Brigada Rutiera a Capitalei a prezentat restricțiile de circulație impuse sambata seara, 1 mai 2021, in zona Patriarhiei Romane, pentru Slujba de Inviere.Astfel, restrictii de circulatie vor fi:- intre orele 21:00 - 3:30: Accesul pietonal dinspre str. 11 Iunie spre Patriarhie va fi restrictionat, iar…

- Un numar de 36 de persoane care percepeau ilegal taxe de parcare in centrul Capitalei au fost sanctionate contraventional, informeaza Politia Locala a Municipiului Bucuresti. "Activitatile politistilor locali au la baza un plan de masuri dispus, la inceputul lunii martie, de conducerea…

- Un nou aspect pentru bulevardul Grigore Vieru din centrul capitalei. Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat ca bulevardul va fi reabilitat. Potrivit lui, iluminatul pe alee lipsește, bancile sint invechite, nu exista un sistem de irigare, iar sectorul abunda in panouri publicitare de toate dimensiunile.…

- Un participant la protestul impotriva restricțiilor din Constanța a fost incatușat de jandarmi in fața Prefecturii, dupa ce ar fi devenit recalcitrant, informeaza ziarul local ReplicaOnline. Noi proteste sunt anunțate și in București, iar Jandarmeria le recomanda oamenilor sa respecte masurile de prevenție.…