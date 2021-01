Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 13 ani a murit, dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, marti, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei din Bucuresti. Update: Brigada Rutiera a anunțat decesul copilului de 13 ani. Știre inițiala “Conducatorul unui autovehicul, o femeie in varsta de 42 ani, care…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Smardan, judetul Tulcea, au depistat un tanar de 17 ani din aceeasi localitate, care a condus un auto pe strada Orizontului fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 20 ianuarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie…

- Sambata, 9 ianuarie 2021, in jurul orei 19.20, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Zlatnei din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un barbat, banuit de infractiuni la regimul rutier, a fost retinut pentru 24 de ore. Ulterior,instanta de judecata a dispus fata de cel in cauza masura arestarii preventive. La data de 7 ianuarie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala nr.8 Petelea au retinut un barbat, din comuna Ibanesti, banuit…

- Ieri, 25 decembrie 2020, in jurul orei 03,00, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Bisericii din Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie…

- O craioveanca, de 19 ani, din Craiova, a fost depistata la sfarșitul saptamanii trecute in timp ce conducea un ATV pe DN 67C Ranca, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca, ATV-ul, i-ar fi fost incredințat de catre o tanara,…