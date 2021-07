Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Brigada Rutiera care se aflau, joi, in intersectia Charles de Gaulle pentru a fluidiza traficul rutier din intersecție au observat momentul in care elicopterul armatei americane zbura aproape de sol. Intr-o postare pe Facebook a Poliției Romane, aceștia au povestit ca in cateva minute…

- A fost razie in Capitala in noaptea de sambata spre duminica. Ieri noapte a avut loc o acțiune a Politiei Capitalei pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. „In noaptea de 10/11 Iulie a.c., polițiștii Brigazii Rutiere au acționat…

- Politistii rutieri din Capitala au aplicat peste 25 de amenzi si au retinut 13 permise de conducere, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unei actiuni pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive. "In noaptea de 10/11 iulie,…

- Polițiștii au dat amenzi in valoare de 16.000 de lei in urma petrecerii de pe terenul viran din sectorul 3 al Capitalei, unde unii dintre participanți erau inarmați cu furci și topoare, informeaza Poliția Capitalei. Totul s-a intamplat duminica seara, cand oamenii s-au strans ca sa-l sarbatoreasca pe…

- Polițiștii au acționat pentru verificarea legalitații activitaților desfașurate in domeniul silvic, aplicand sancțiuni contravenționale de peste 9000 lei. In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul…

- Sindicalistii de la Europol ii sugereaza primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, sa isi intrebe colegii de partid cat de multumiti sunt sa circule „fluid” prin Capitala datorita culoarelor pe care le elibereaza politistii rutieri „la cheremul presedintelui, a premierului si a ministrilor”. Sindicatul…