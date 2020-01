Stiri pe aceeasi tema

- Poliția rutiera, razie in București. 30 de permise reținute Foto: Arhiva / facebook.com/ministeruldeinterne Politistii Brigazii Rutiere au aplicat, noaptea trecuta, 200 de sanctiuni în cadrul unui control pe principalele artere din capitala. Verificarile au vizat depistarea soferilor…

- Polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei au facut, miercuri, dupa amiaza, o razie in București, in zonele unde se produc cele mai multe accidente rutiere, pentru a-i depista pe cei care incalca regulile de circulație, dar și pe pietonii care traverseaza strada prin loc nepermis."Astazi,…

- Brigada Rutiera a actionat, in noaptea de marti spre miercuri, pe principalele artere ale Capitalei pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta in trafic, fiind aplicate 110 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 87.000 lei, si retinute 20 permise de conducere, cele mai multe in cazul…

- Mai mulți șoferi care au consumat alcool sau droguri au fost prinși, in noaptea de marți spre miercuri, de polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei, fiind reținute 20 permise de conducere și aplicate amenzi de peste 87.000 de lei, informeaza oficiali din cadrul Brigazii.„In noaptea de…

- Au fost verificate 53 de societați comerciale,340 de autovehicule,565 de persoane, 13 permise de conducere retinute,doua certificate de inmatriculare retrase si 344 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de 101.590 de lei. Sambata, 28 decembrie 2019, in intervalul orar 18:00-24:00, polițiștii…

- Politistii Brigazii Rutiere au aplicat, in noaptea de vineri spre sambata, amenzi de peste 56.000 de lei in Bucuresti, fiind retinute 28 de permise de conducere, informeaza reprezentantii institutiei. Conform sursei citate, politistii Brigazii Rutiere au actionat pe principalele artere…

- Prudenta, responsabilitatea participantilor la trafic si actiunile politistilor rutieri au contribuit la cresterea gradului de siguranta pe drumurile publice. In consecinta miercuri, 27 noiembrie, a fost o zi in care nu s-a produs niciun accident soldat cu ranirea unor persoane, pe drumurile publice…

- Arad. Un lucru este cert, șoferii din Romania sunt mai presus de orice lege, fie ea din Codul Rutier, fie cea a bunului simț. Nu toți, ci marea majoritate, aceasta afirmație fiind susținuta și de polițiștii rutieri din cadrul IPJ Arad, care in ultimele 24 de ore au aplicat 212 sancțiuni contravenționale,…