Brigada Rutieră a Capitalei denunță un fake-news: Adevărul despre testarea cu aparatele DrugTest Brigada Rutiera a Capitalei denunța un fake-news: Adevarul despre testarea cu aparatele DrugTest Brigada Rutiera a Capitalei reacționeaza dupa ce reprezentanții unui sindicat din poliție a spus, pe facebopok, ca unitatea din capitala are un singur aparat DrugTest. Cu privire la discuțiile aparute in spațiul public prin care cetațenii sunt informați printr-o postare pe pagina de Facebook a unei organizații sindicale despre faptul ca la nivelul Poliției Capitalei testarea conducatorilor de vehicule asupra carora exista suspiciunea rezonabila ca ar fi consumat substanțe psihoactive se realizeaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul pediatru Mihai Craiu semnaleaza ca administrarea obișnuita a Paracetamolului poate prezenta riscuri pentru copii. Dr. Craiu avertizeaza ca o doza excesiva poate avea consecințe grave, inclusiv deces.Avertismentul a fost publicat pe pagina de Facebook a Spitalului Virtual pentru Copii. Dr.…

- Este clar, testarea in masa nu e pe placul nimanui! Și totuși fenomenul consumului de droguri nu mai poate fi ignorat. Ministrul Educației, ultimul pe lista declarațiilor, contrazice ce s-a spus inainte. Control se va face. Cui? cum? Cu ce? Sa fie control, zice Ligia Deca, insa numai in caz de suspiciuni…

- Un șofer a fost arestat preventiv dupa ce a fugit de polițiștii ce incercau sa il opreasca in trafic și a refuzat sa ii fie recoltate probe biologice, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Acesta a avariat, in timpul urmaririi, doua autoturisme staționate.

- O tanara de 19 ani de la un centru de plasament din județul Brașov a ajuns la spital cu arsuri grave pe corp. Ministrul Familiei Natalia Intotero a cerut autoritaților o ancheta, „M-am autosezizat la aflarea cazului tinerei de 19 ani instituționalizate. Ea fost adusa acum doua zile la spital dupa ce…

- ERORI URIAȘE la testarea antidrog din trafic. IPJ Alba schimba aparatele din dotare: aproape 70% din rezultate au fost greșite Inspectoratul Județean de Poliție Alba schimba aparatele de testare pentru depistarea drogurilor dupa ce au ajuns la concluzia ca cele din dotare dau erori uriașe. Mai exact…

- Accidentul s-a produs, marți seara, pe drumul judetean 172C, intre localitatile Stramba si Josenii Bargaului din județul Bistrița-Nasaud, dupa ce un barbat aflat pe bicicleta, a fost lovit mortal de un tir condus de un sofer care avea permisul suspendat, informeaza Ziar de Bistrița.„Polițiștii deplasați…

- In aceasta vreme cu disconfort termic, in care Facebook-ul este plin de recomandari ale influencerilor și editorilor cu o mulțime de carți „pe care trebuie neaparat sa le citești in vacanța”, m-am impiedicat prin casa de o carte. Raman acasa toata vara pentru ca nu-i timp de concedii și vacanțe. Mi-am…