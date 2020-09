Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a dat, miercuri, aproape 200 de amenzi in trei ore și a reținut 42 de permise. Printre alții, au fost sanționați șoferi care nu au dat prioritate pietonilor.Razia a avut loc miercuri intre orele 10.00-13.00, tematica fiind combaterea principalelor cauze de producere a accidentelor…

- Peste 24.000 de autovehicule inmatriculate in alte state au fost verificate de politisti in ultima saptamana, in cadrul unei actiuni desfasurate la nivel national pentru prevenirea evenimentelor rutiere si faptelor antisociale in care sunt implicate astfel de vehicule, scrie adevarul . In aceasta perioada,…

- Politistii Brigazii Rutiere Bucuresti au intocmit dosare penale pentru soferi depistati la volan dupa ce consumasera droguri sau bauturi alcoolice si au retinut 32 de permise auto in cadrul unei actiuni de control derulate, in noaptea de sambata spre duminica, in Capitala. Potrivit datelor…

- In doar 24 de ore, polițiștii buzoieni de la Serviciul Rutier au aplicat 130 de sanctiuni in valoare de aproape 50.000 de lei si au reținut 14 permise. “Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 29 iulie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 90 de sancțiuni contravenționale. Astfel,…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, aplicand peste 300 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați. Au fost retinute 47 de permise de conducere. In perioada 10-12 iulie, politistii rutieri din Timiș au constatat 16 infracțiuni și au aplicat 333 de…

- Polițiștii rutieri din județul Gorj au actionat, in perioada 29 iunie – 7 iulie, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, pe principalele artere de circulație din județ. Cu aceasta ocazie, au fost aplicate in total 958 de sanctiuni contraventionale, din care 794 au fost aplicate in baza OUG…

- Saptamana trecuta polițiștii rutieri valceni au acționat pentru reducerea riscului rutier, asigurarea unui climat corespunzator de ordine și siguranța publica și a reducerii numarului si a consecințelor accidentelor rutiere grave. Polițiștii au acționat cu echipamentele video de supraveghere a traficului…