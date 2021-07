Brigada Rutieră: 13 permise de conducere reţinute în doar câteva ore, în Capitală Politistii rutieri din Capitala au aplicat peste 25 de amenzi si au retinut 13 permise de conducere, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unei actiuni pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive. "In noaptea de 10/11 iulie, politistii Brigazii Rutiere au actionat pe principalele artere din municipiul Bucuresti pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta rutiera, reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic si combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri din Capitala au aplicat peste 25 de amenzi si au retinut 13 permise de conducere, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unei actiuni pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive. "In noaptea de…

- In data de 29 iunie a.c., in intervalul orar 16:00 – 24:00, polițiștii Biroului Rutier Lugoj, impreuna cu lucratorii Biroului Ordine Publica și secțiilor de poliție rurala 5,6 și 7, au desfașurat o acțiune cu efective marite pe principalele artere din zonele de competența pentru asigurarea unui climat…

- Polițiștii au luat cu asalt șoselele, in noaptea de vineri spre sambata. In timpul raziei, oamenii legii au controlat 1.340 de autovehicule și au dat 387 de amenzi, in valoare totala de 133.730 de lei. De asemenea, polițiștii au reținut 61 de permise de conducere, dintre care 30 pentru…

- In ultima zi a saptamanii ce s-a incheiat, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun…

- Printre vinovați a fost și un tanar prins drogat și dus la INML pentru probe biologice. Șoferii vinovați au ramas fara permis și au fost amendați. Un barbat in varsta de 38 de ani a fost prins in sectorul 5 cu o alcoolemie de 0,30mg/l alcool in aerul Expirat. El se afla cu soția in autoturism și le-a…

- Timp de patru zile, politistii Serviciului Rutier au desfasurat mai multe actiuni pentru prevenirea accidentelor de circulatie si salvarea de vieti. Celor care au pus in pericol siguranta circulatiei, le-au fost aplicate sute de sanctiuni contraventionale, fiind retinute peste 40 permise de conducere.…

- Politistii i-au suspendat permisul de conducere deputatului PNL Ben-Oni Ardelean si l-au sanctionat contraventional dupa ce a fost testat cu aparatul etilotest, alcoolemia fiind peste limita legala. Politia Capitalei a anuntat ca, luni seara, a fost oprita pentru control, pe o strada din Sectorul…

- Un numar de 66 de amenzi au fost date de politistii rutieri din Capitala in urma unei actiuni pentru depistarea soferilor care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive, fiind retinute 19 permise de conducere. Politistii Brigazii Rutiere au actionat, in noaptea…