- Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a anunțat delegarile pentru etapa #9 din play-out, iar meciul dintre FC Botoșani și CS Mioveni va insemna un debut pe prima scena a arbitrajului romanesc # Dupa mai multe meciuri ca rezerva, Alina Peșu, care este inclusa pe lista FIFA a Romaniei,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 9, ultima din play-out-ul Superligii Superbet. Partida FC Argeș – Petrolul Ploiești a fost programata vineri, 19 mai 2023, de la ora 20.00, la fel ca intalnirile FC Botoșani – CS Mioveni, Chindia Targoviște – FC Voluntari și UTA – FCU…

- In aceasta seara, pe „Ilie Oana”, Petrolul joaca in „deplasare” cu Chindia Targoviște, intr-un meci ce va incepe la ora 20.30. Scapați de emoțiile luptei pentru menținerea in Superliga, dupa victoria obținuta, etapa trecuta, cu FC Botoșani, „lupii” au, totuși, inca un obiectiv important de atins in…

- Petrolul s-a intors cu un punct extrem de prețios din deplasarea de la Voluntari, cu ajutorul caruia se menține in partea superioara a clasamentului din play-out și, totodata, la o distanța sigura de locurile care duc la baraj sau direct in eșalonul secund, unde lupta este, in continuare , apriga! De…

- Cristian Sapunaru a jucat la Callatis Mangalia in sezonul 2003 2004, ca atacant.Meciul de fotbal Farul Constanta Rapid Bucuresti 2 1, din etapa a 30 a a sezonului regular al Superligii, le a prilejuit revederea mai multor fosti colegi de la Callatis Mangalia, din anii 2000, unul dintre ei fiind capitanul…

- Juan Bauza (26 de ani), extrema celor de la FCU Craiova, a suferit o contractura musculara și nu face parte din lotul pentru meciul cu CS Mioveni, din runda cu numarul 27 a Ligii 1. Seria de 18 meciuri consecutive jucate de Juan Bauza in campionat se intrerupe astazi. Argentinianul, autor a doua goluri…

- FCU Craiova si CS Mioveni se intalnesc vineri, de la ora 18.00, in Banie, in partida care deschide etapa 27 din Superliga. Disputa va fi arbitrata de Iulian Dima (Bucuresti), ajutat la cele doua linii de asistentii Radu Adrian Ghinguleac (Bucuresti) si Imre-Laszlo Bucsi (Sfantu Gheorghe). Al patrulea…