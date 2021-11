Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Radu știe bine fotbalul german și a remarcat un progres din momentul in care Flick a devenit selecționer. Romania il uimește cu schimbarile numeroase de la un meci la altul. Vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg. Partida va putea fi urmarita in…

- In grupa J a preliminariilor, Romania se afla la un punct de locul doi, pozitie care duce la baraj.Echipa nationala de fotbal a Romaniei a disputat in aceasta seara meciul din deplasare cu Macedonia de Nord, contand pentru etapa a sasea din grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022.Partida…

- Macedonia de Nord - Romania. Capitala Macedoniei a respirat azi mai degraba aerul paradei de Ziua Independenței, cu strazi restricționate de polițiștii prezenți la aproape orice intersecție importanta din Skopje In oraș, niciun anunț despre partida. Oamenii s-au uitat lung la acreditarile jurnaliștilor…

- La aproape doi ani de la ultimul meci cu fani ai Romaniei pe Arena nationala, tricolorii vor intalni Liechtenstein avand susținerea suporterilor in tribune. Partida contand pentru preliminariile Campionatului Mondial 2022 este programata duminica, 5 septembrie, de la ora 21:45. Biletele, care costa…

- Jovan Markovic (20 de ani) a ajuns la echipa naționala dupa ce a slabit 12 kilograme și a marcat 3 goluri pentru CSU Craiova in primele 7 etape din L1. Islanda - Romania, meci din a 4-a runda a preliminariilor Campionatului Mondial, in aceasta seara, de la ora 21:45. Partida poate fi urmarita in format…

- Islanda - Romania, meci din a 4-a runda a preliminariilor Campionatului Mondial, se disputa joi, 2 septembrie, de la ora 21:45. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Theodor Jumatate, șeful departamentului fotbal internațional al Gazetei, și fotoreporterul Cristi…

- Islanda - Romania, meci din a 4-a runda a preliminariilor Campionatului Mondial, este prefațat de selecționerul Mirel Radoi. Conferința acestuia va incepe la 20:30 și poate fi urmarita in format liveTEXT+VIDEO pe GSP.ro. Islanda - Romania se disputa joi, 2 septembrie, de la ora 21:45. Partida poate…

- Partida dintre Islanda și Romania, din preliminariile Campionatului Mondial, va fi condusa de o brigada din Belarus, avandu-l la centru pe Alexey Kulbakov (41 de ani). Islanda - Romania se joaca pe 2 septembrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro. Islanda - Romania, meci crucial pentru soarta calificarii…