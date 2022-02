Brigada 9 Mecanizata Marasesti“, in doliu. Un soldat s-a stins din viata

Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu uriaș in lumea muzicii romanești! La doar 35 de ani, una dintre cele mai cunoscute și indragite voci din Constanța s-a stins din viața atunci cand nimeni nu se aștepta. Moartea sa a fost una de-a dreptul fulgeratoare. In continuare, apropiații și familia sunt in stare de șoc.

- S a stins din viata jurnalistul Paul ParvuPresa constanteana si nationala este in doliu Paul Parvu, celebru jurnalist, s a stins din viata pe 30 ianuarie 2022. El ar fi implinit astazi varsta de 61 de ani. Acesta era internat de saptamani bune dupa ce a fost confirmat cu COVID 19, starea lui fiind una…

- Voleiul dejean este in doliu. S-a stins Radu Miclea (65 ani), un profesor extrem de apreciat care a pregatit numeroase generații de sportivi. Era considerat unul dintre cei mai buni antrenori de juniori din Romania. In tinerețe, Radu Miclea a facut parte din echipa care a adus voleiului dejean prima…

- Cantareața Lora a anunțat intr-o postare in mediul online ca au trecut doi ani de la moartea mamei sale. Mihaela Petrescu s-a stins din viața in 2020, din cauza cancerului. Artista a luptat ani de zile pentru sanatatea mamei sale. Aceasta a fost tratata prima oara de cancer in Romania, iar apoi a fost…

- La doua luni, micuțul Radu a dat primele semne ca sufera de o boala grava. Pana atunci, totul a parut perfect. Parinții și-au dat seama, insa, ca nu mai este atat de activ și nu iși mai ține capșorul. Dupa nenumarate drumuri intre spitale și medici, cu analize facute inclusiv in Germania, a venit diagnosticul…

- Coregraful Calin Hantiu s a stins din viata. Nascut pe 16 iulie 1957, in Nasaud Bistrita si pasionat de dans inca din copilarie, Calin Eugen Hantiu a absolvit Liceul de Coregrafie din Cluj Napoca, promotia 1976, urmand ca, de a lungul a trei stagiuni, sa functioneze ca balerin la Opera Romana din Cluj…

- Nascut la Timișoara, actorul a emigrat la varsta de 21 de ani in Spania, unde a lucrat timp de cinci ani ca bucatar, dar și in domeniul construcțiilor.La 30 de ani, s-a decis sa-și urmeze visul și sa se dedice in totalitate cinematografiei.Dupa cateva roluri de figurație, norocul i-a suras și a inceput…

- Artistul Benone Sinulescu a murit joi la varsta de 84 de ani, la spital, in urma unei pneumonii care s a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sanatate.Benone Sinulescu se afla internat in spital de duminica, iar starea sa s a inrautatit continuu, decedand joi in jurul orelor 15:00, scrie antena3.ro…