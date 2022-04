Brigada 36 a Marinei ucrainene: „Suntem pe cale să dispărem lent” Armata ucraineana a anunțat, luni, ca se pregateste de „o ultima batalie”, din cauza „epuizarii” munitiei”, in portul devastat Mariupol, in sud-estul Ucrainei, un oras asediat de catre armata rusa de peste 40 de zile, relateaza AFP. „Azi (luni – n.r.) va fi probabil ultima batalie, pentru ca ni se epuizeaza munitiile (…). Unii dintre […] The post Brigada 36 a Marinei ucrainene: „Suntem pe cale sa disparem lent” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca armata Rusiei nu va opri atacurile pe durata noilor negocieri cu reprezentanții Ucrainei. De altfel, la nicio runda de negocieri nu au fost oprite operațiunile militare de atac. Serghei Lavrov a afirmat ca, la prima runda a negocierilor, presedintele…

- Epuizata fizic și lipsita de cele mai elementare resurse necesare pentru a supraviețui (apa și hrana - n.r.), a 36-a Brigada a Marinei din cadrul fortelor armate ucrainene spune ca se pregateste de ”o ultima batalie”, in principal din cauza ”epuizarii munitiei”. ”Azi va fi probabil ultima batalie,…

- Armata ucraineana anunta luni ca se pregateste de "o ultima batalie" - din cauza "epuizarii" munitiei" - in portul devastat Mariupol, in sud-estul Ucrainei, un oras asediat de catre armata rusa de peste 40 de zile, relateaza AFP. "Azi (luni) va fi probabil ultima batalie, pentru ca ni se epuizeaza munitiile…

- In cea de-a 42-a zi de razboi, autoritațile ucrainene anunța ca sute de locuitori din Hostomel sunt dați disparuți. Situația umanitara din Mariupol continua sa se inrautațeasca, luptele grele și atacurile aeriene continuand și miercuri in orașul-port. In Nikolaev a fost bombardat de forțele ruse și…

- Sirenele antiaeriene au sunat, marți dimineața, in mai toate regiunile din Ucraina, in timp ce noi cadavre ale civililor sunt descoperite in localitațile din jurul Kievului. Ministerul Apararii al Federației Ruse a invitat formațiunile ucrainene de la Mariupol sa depuna armele pe 5 aprilie și a promis…

- ​​In cea de-a 37-a zi de razboi, armata Ucrainei anunța ca a respins 7 atacuri ale rușilor in ultimele 24 de ore, in zonele Donețk și Luhansk. Armata mai spune ca a distrus 3 tancuri, doua vehicule blindate, doua sisteme de artilerie și a doborat o drona. Inca un incendiu la un depozit de petrol […]…

- In cea de-a 15-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, continua bombardamentele in mai multe orașe. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost ținta rușilor, iar mai multe femei gravide au fost ranite. 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii…

- Oficialii din orașul Mariupol, din sud-estul Ucrainei, in apropiere de granița cu Rusia, spun ca se tem ca un numar mare de oameni ar putea fi morți dupa multe ore de bombardament continuu asupra orașului, transmite BBC. Viceprimarul Sergii Orlov a declarat pentru BBC ca un cartier de pe malul raului,…