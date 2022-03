Bridgestone își suspendă activitățile de producție din Rusia și exporturile către aceasta Producatorul de anvelope Bridgestone a anunțat ca iși suspenda, incepand cu 18 martie, activitatea in fabrica din Ulyanovsk, Rusia, și ingheața orice investiție noua pe teritoriul țarii, inclusiv exporturile catre aceasta. „In ultimele doua saptamani toți am fost profund afectați de razboiul din Ucraina și de impactul pe care acesta l-a avut și continua sa il aiba asupra oamenilor nevinovați, inclusiv asupra propriilor noștri angajați și parteneri. Condamnam orice forma de violența și speram ca pacea sa fie reinstaurata cat mai curand. Prima noastra preocupare in aceasta situație de criza este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

