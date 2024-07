Bridgerton, sezonul 4. Ce știm până acum? Bridgerton, sezonul 4. Ce știm pana acum? In acest nou capitol din Bridgerton, atenția se indreapta catre Benedict Bridgerton, interpretat de Luke Thompson. El este al doilea fiu al familiei și un spirit boem, apreciat de fanii din intreaga lume. Netflix și Shondaland, compania de producție din spatele serialului , au confirmat ca povestea lui Benedict va fi in centrul atenției. Deși frații sai, Daphne și Anthony, și-au gasit fericirea conjugala in sezoanele anterioare, Benedict pare reticent in a-și intemeia propria familie. Aceasta stare de fapt persista pana cand, la un bal mascat organizat… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

