- Istoria a dovedit ca Partidul National Liberal este cel mai puternic sustinator al sectorului cultural din Romania, fie ca vorbim despre resursa umana, infrastructura si finantare. Filiala judeteana a PNL Iasi a promovat, inclusiv in programul de guvernare locala, initiative pentru promovarea culturii…

- Ziua Mondiala a Apei se sarbatoreste anual in data de 22 martie.Decizia instituirii acestei sarbatori a fost luata in cadrul Conferintei Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992.In Romania, aceasta zi se sarbatoreste din 1993.Sarbatorirea Zilei Mondiale…

- Pentru ca nu-i ajung cele 18 miliarde de euro imprumutate de la UE, Ucraina a cerut sa adere la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, unde și Romania este membru. Cum are o poziție privilegiata, Ucraina va intra fara capital varsat, urmand sa beneficieze doar de imprumuturi. Pentru ca are un risc…

- In jur de 450 de locuințe sociale se planifica sa fie construite in 12 localitați pentru aproximativ 1600 de persoane. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale a precizat ca la momentul actual se intreprind acțiuni in vederea inițierii și semnarii Acordului de imprumut dintre Guvernul Republicii…

- In condițiile in care FMI preconizeaza ca economia mondiala va merge mai bine in 2023 decat credea chiar și in urma cu cateva luni, „taurii” piețelor emergente spun ca ar putea fi un moment bun pentru a analiza din nou economiile in curs de dezvoltare și speranțele acestora de a recupera decalajul fața…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o masura adoptata de Romania in valoare de 1,6 miliarde de euro pentru infiintarea Bancii Romane de Investitii si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, dat publicitatii marti. Fii la curent…

- Inainte de Mohamed Salah, Egiptul l-a avut pe Mido. Capriciosul atacant a condus naționala țarii sale catre trofeul Cupei Africii pe Națiuni in 2006 și a jucat in cele mai importante campionate din Europa.

- Un ultimatum de 6 luni pentru viitorul sediu al Operei iesene. Altfel, „va trebui sa redistribuim acei bani, 15 milioane de euro, pentru ca nu vom fi in stare conform acordului de imprumut sa ducem proiectul la bun sfarsit", a avertizat ministrul Culturii la Iasi. Problema este una veche: identificarea…