Briana Vîlcu se lansează cu “Fata care Cântă” Tanara interpreta, originara din comuna Agigea, judetul Constanta, Briana Vilcu, debuteaza cu piesa ei de debut, “Fata care Canta”, melodie care are și un videoclip pe masura, realizat de catre echipa “VideoStars” (Constanța). La doar 15 ani, Briana este absolventa a scolii populare de arte si meserii ,,Teodor T. Burada” din Constanta, plus un an de specializare canto – muzica usoara. De aproximativ doi ani, a participat la mai multe festivaluri de muzica nationale si internationale, castigand numeroase premii si trofee. Pana in prezent, cel mai important premiu este marele trofeu al festivalului… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

