Brian May, Queen: "Aproape de moarte" din cauza unui infarct Muzicianul britanic Brian May, cofondator si chitarist al grupului Queen, a dezvaluit ca &"ar fi putut muri&" din cauza unui infarct suferit recent.

May, în vârsta de 72 de ani, a anuntat pe Instagram ca a fost &"socat&" sa descopere ca avea nevoie de o interventie chirurgicala în urma a ceea ce a descris ca &"un mic&" atac de cord suferit la începutul acestei luni.



Infarctul a venit dupa ce May a fost spitalizat din cauza unei rupturi la nivelul muschiului gluteal.



&"Credeam ca sunt un tip foarte sanatos. Dar am avut trei artere congestionate si a existat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

