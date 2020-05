Stiri pe aceeasi tema

- Paul McCartney a afirmat recent ca The Beatles a fost o trupa mai buna decât The Rolling Stones, iar Mick Jagger a raspuns aprecierilor lui spunând ca nu exista o competitie între cele doua, fiind foarte diferite si, mai ales, pentru ca una este „incredibil de norocoasa”…

- Black Eyed Peas vor lansa muzica noua „vesela”, chiar daca perioada prin care trece intreaga omenire nu e deloc frumoasa, noteaza contactmusic.com. Trupa – compusa din will.i.am, apl.de.ap și taboo – lucreaza la cel de-al optulea album de studio, pe care va fi inclus și single-ul ‘Mamacita’, o colaborare…

- Bateristul Bill Rieflin, colaborator al King Crimson, Ministry, Swans, Nine Inch Nails si R.E.M., a murit la varsta de 59 de ani din cauza unui cancer, potrivit news.ro.Nascut in Seattle, el si-a inceput activitatea muzicala alaturi de basistul Paul Barker, care s-a alaturat apoi Ministry…

- Disney a anuntat inchiderea parcurilor sale de distractii Disney World din Florida si Disneyland Paris pana la sfarsitul lunii martie, ca masura de precautie impotriva epidemiei de coronavirus. Acest lucru se petrece cand, iata, unul dintre cele mai iubite personaje din desenele animate sarbatorește…

- Trupa scotiana punk Exploited refuza sa cedeze in fata COVID-19, care a facut ca numerosi artisti sa isi anuleze concertele si sa amane turnee in diverse tari, si transmite ca niciun pericol nu ii va anula viitoarele show-uri potrivit news.ro.Exploited a inceput vineri turneul australian.…

- Tema epidemiei de gripa declarata de Ministerul Sanatații i-a facut pe cațiva cantareți romani sa-și amane spectacolele in weekendul trecut. Trupa rock Krypton, folkistul Emeric Imre și solistul de muzica de petrecere Gabi de la Oradea sunt cei care au și recunoscut. Gripa care deja a ucis, la nivel…

- Formatia Boney M va concerta la Sala Palatului din Bucuresti in 8 martie. Concertul marcheaza implinirea a 45 de ani de la infiintarea trupei. Show-ul Boney M feat Liz Mitchell - 45th Activity este programat la Sala Palatului din Bucuresti pe 8 martie, de la ora 20.00. Concertul Boney M va fi deschis…

- 30 de ani, 20 de albume, zeci de piese intrate in topuri și in sufletele fanilor. Este povestea trupei Direcția 5, ai carei membri, in an aniversar, pornesc in cel mai temerar turneu intreprins de o formație romaneasca: 100 de concerte in 2020. Aproape de pop cu Loredana, aproape de rock cu Tony Șeicarescu,…