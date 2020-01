Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, doreste o consolidare a relatiilor intre tara sa si tarile din regiunea Golfului Persic, in vederea infruntarii problemelor actuale, pe care le imputa Statelor Unite ”si prietenilor lor”, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Situatia in regiune…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a scris, sambata, pe Twitter, ca doborarea avionului ucrainean care decolase miercuri de la Teheran cu destinația Kiev a fost cauzata de o eroare umana, dar și de „aventurismul Statelor Unite”, informeaza Reuters.„Aceasta este o zi trista.…

- La aproape 5 zile de la moartea lui Kasem Soleimani, la ora la care generalul era inmormantat, a venit si riposta iraniana. Doua baze aeriene din Irak, care adaposteau si militari ai SUA, au fost atacate cu rachete de catre Iran. Nu se stie sigur in acest moment daca sunt victime printre soldații americani,…

- Mike Pence, vicepresedintele Statelor Unite, va anunta lunea viitoare politica Administratiei Donald Trump fata de Iran, afirma un oficial de la Presedintie citat de agentia de presa Reuters.Mike Pence va rosti un discurs la Summitul pentru Securitate Nationala organizat de Fundatia pentru…

- Premierul Irakului, Adel Abdul Mahdi, a condamnat luni atacurile aeriene ale Statelor Unite asupra unor baze ale militiilor irakiene din Iran, Irakul fiind plasat in urma acestei acțiuni in centrul unui conflict de proximitate intre Washinton si Teheran, informeaza Reuters....

- Statele Unite au acuzat luni autoritatile irakiene ca nu au facut ce era necesar pentru „a proteja” interesele americane, la o zi dupa loviturile americane care au suscitat indignare in Irak, informeaza AFP. „Am prevenit guvernul irakian in repetate randuri si am impartasit informatii pentru a incerca…

- Premierul Irakului, Adel Abdul Mahdi, a condamnat luni atacurile aeriene ale Statelor Unite impotriva unor baze ale militiilor irakiene sustinute de Iran, actiune care ar putea plasa si mai mult Irakul in centrul unui conflict de proximitate intre Washinton si Teheran, transmite Reuters, potrivit…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a purtat discutii la Teheran cu o delegatie talibana condusa de Mullahul Abdul Ghani Baradar, unul dintre fondatorii gruparii, a anuntat miercuri agentia de presa iraniana IRNA, relateaza Reuters. Zarif a exprimat disponibilitatea Iranului de a sustine…