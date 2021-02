Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a votat, miercuri, proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Comisia privind statutul parlamentarilor a decis sa propuna spre dezbatere proiectul PSD, dintre cele trei depuse, dar cu amendamente.

- Ludovic Orban a anunțat ca miercuri, intr-o prima ședința reunita a celor doua Camere ale Parlamentului, se va lua in calcul revocarea Avocatului Poporului, desființarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, dar și propuneri pentru TVR și radioul public. ”Maine vor avea loc Birourile Permanente…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca pensiile speciale ale parlamentarilor si cele ale primarilor vor fi primele care vor disparea, un proiect de lege in acest sens urmand sa fie depus in Parlament. De asemenea, Ciolos a declarat ca in Romania, pensiile ar trebui sa fie proportionale…