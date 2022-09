Stiri pe aceeasi tema

- Armele nucleare reprezinta o amenintare "reala si prezenta" de cand Rusia a invadat Ucraina, a declarat marti primarul din Nagasaki, la cea de-a 77-a comemorare a bombardamentului atomic care a devastat acest oras japonez, relateaza France Presse.

- Este alerta alimentara in Romania! Inspectorii ANPC trag un nou semnal de alarma, vorbind de o noua alerta alimentara in Romania. S-a luat decizia de a se retrage de pe piața produsul in care au fost gasite metale grele. Din pacate, nu este pentru prima data cand sunt descoperite metale grele in produsele…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat luni a avertizat asupra unei escaladari a crizei energetice din cauza disputei cu Moscova, pe fondul sanctiunilor adoptate din cauza invaziei ruse din Ucraina, relateaza DPA, care citeaza Agerpres.

- Chiar inainte ca acordul privind cerealele incheiat intre Kiev și Moscova, mediat de ONU, sa primeasca unda verde saptamana trecuta pentru ca transporturile sa paraseasca porturile ucrainene de la Marea Neagra, prețurile granelor au scazut. Teama de recesiune, o recolta excelenta in Rusia și speranțele…

- Planul national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale de dezvoltare durabila a fost lansat recent la New York de Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Executivului, un proiect ambițios care iși propune sa responsabilizeze...

- Comisia Europeana a propus vineri o suspendare temporara a regulilor UE privind rotația culturilor pentru a crește producția de cereale și pentru a preveni astfel o criza alimentara globala, ca urmare a razboiului pornit de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters.

- FC Voluntari s-a impus cu 1-0 in deplasarea de la Petrolul in prima runda a noului sezon. Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, a oferit prima reacție dupa victoria echipei sale. „Am anticipat ca o sa avem un meci foarte greu. Anticipam ca sunt o echipa care joaca bine, i-am vazut și anul trecut…

- In fiecare minut, criza alimentara globala aduce inca un copil in situația de malnutriție severa in 15 țari afectate de criza. UNICEF lanseaza un apel la strangerea de fonduri in valoare de 1,2 miliarde de dolari pentru a raspunde nevoilor urgente a opt m