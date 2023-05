Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de finante si guvernatorii bancilor centrale din G7 au incheiat sambata o reuniune de trei zile in orasul japonez Niigata cu un comunicat in care se angajeaza sa monitorizeze mai indeaproape tranzactiile internationale ale Rusiei si condamna invazia fortelor ruse

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5%, iar toate bursele majore si majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu negativ. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 1,4%. In schimb, actiunile tehnologice au contrazis tendinta descendenta…

- Principalele banci centrale globale reduc, incepand din luna mai, frecventa operatiunilor lor cu Rezerva Federala a SUA (Fed) privind lichiditatile in dolari, trimitand cel mai clar indiciu de pana acum privind incheierea turbulentelor care au afectat luna trecuta pietele

- Pietele bursiere europene au inchis vineri in scadere, investitorii facand bilantul unei saptamani de majorari ale dobanzilor de catre bancile centrale si analizand cele mai recente stiri din sectorul bancar, care au dus la declinul titlurilor bancilor, transmite CNBC, potrivit news.ro.Indicele paneuropean…

- Bancile centrale ale Statelor Unite, Elvetiei, Angliei, Japoniei, Canadei, precum si Banca Centrala Europeana au anuntat masuri pentru a mentine fluxul de dolari americani in sistemele financiare mondiale, dupa ce falimentul a doua banci americane și s alvarea Credit Suisse au provocat un șoc pe piețele…

- ”Se pare ca, cel putin pentru urmatoarele doua luni, inflatia se va mentine la niveluri foarte ridicate, asteptandu-ne, poate, pentru a doua jumatate, ca inflatia sa scada intr-o anumita masura. Dar, totusi, ceea ce ne asteptam pentru acest an pentru Germania este o rata medie a inflatiei de aproximativ…

- Un nou an de baza este introdus la fiecare cinci ani, a declarat miercuri Stephanie Hirner, sefa grupului de preturi de la biroul de statistica. In ianuarie, indicele a fost recalculat pentru a folosi noul an de referinta 2020, in loc de 2015. ”Pe baza noului cos de marfuri in vigoare acum, rata inflatiei…