BRI: Băncile centrale trebuie să crească dobânzile ”rapid şi hotărât” pentru a ţine sub control inflaţia BIR, organizatie a bancilor centrale mondiale, cu sediul in Elvetia, si-a tinut reuniunea anuala in ultimele zile, unde reprezentantii unor banci de top s-au intalnit pentru a discuta despre dificultatile lor actuale si despre unul dintre cele mai tulburi inceputuri de an pentru pietele financiare globale. Cresterea preturilor energiei si alimentelor inseamna ca inflatia in multe locuri este acum cea mai ridicata din ultimele decenii. Dar remediul obisnuit, de crestere a ratelor dobanzilor, mareste riscul recesiunii si chiar al temutei ”stagflatii”, in stilul anilor 1970, in care cresterea preturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

