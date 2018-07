Stiri pe aceeasi tema

- Și-a construit o casa de vis, iar acum Brigitte Nastase iși face piscina! Bruneta a angajat o echipa de muncitori care ii asculta ordinele indeaproape. (Reduceri mari la jocuri PC) Brigitte Nastase s-a pus pe treaba! Vedeta și-a angajat o echipa de muncitori pentru a construi piscina mult visata. Soția…

- Povestea nopții in care fostul tenismen Ilie Nastase a fost prins baut la volanul mașinii a ajuns și la urechile lui Birgitte Sfat, dupa cum era de așteptat. Totuși, reacția soției fostului sportiv a uimit pe toata lumea.

- Reactie dura a lui Brigitte Sfat dupa ce Ilie Nastase a fost prins beat la volan si dus in catuse la audieri. Bruneta nu a fost deloc impresionata de patania inca actualul ei sot. Cei doi se afla in proces de divort.

- Ilie Nastase nu era singur in masina cand l-a oprit politia la 5 dimineata si l-a pus sa sufle in fiola. Potrivit Romania TV, fostul tenisman plecase de la terasa din Herastrau insotit de doua femei, astfel ca politia a gasit trei persoane in masina condusa de Nasty. Insa numai fostul numar…

- Ilie Nastase a ajuns la Politie dupa un scandal cu politistii joi noapte, pe Soseaua Nordului din Capitala, fiindu-i deschis dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Fostul tenismen a povestit,...

- Determinarea cu care Brigitte Sfat vrea sa se desparta de el l-a luat prin surprindere pe Ilie Nastase. Desi nu s-a prezentat la primul termen al divortului, pe motiv ca are treburi mai importante de facut, fostul tenismen nu isi revine din soc. „Nasty” si-a inecat amarul intr-un restaurant.

- Astazi de dimineața, a avut loc prima infațișare a divorțului dintre Ilie Nastase și Brigitte Sfat. In timp ce bruneta a fost extrem de punctuala, prezentandu-se in camera de consiliu alaturi de avocata ei, tenismenul... nu mai poate de grija divorțului!