#BrezoiulLumii – weekend de mișcare și mâncare Luna iulie incepe cum nu se poate mai bine la #BrezoiulLumii. Weekend-ul 1-3 iulie este unul dedicat mișcarii, mancarurilor delicioase și distracției. Dintre jocurile mult așteptate pregatite de catre organizatori menționam probele sac-viteza, „nu sparge oul”, „la butoaie”, condusul roabei, „la baloane” și sfoara, iar in ceea ce privește atmosfera incendiara, in ton cu luna […] The post #BrezoiulLumii - weekend de mișcare și mancare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

