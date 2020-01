Stiri pe aceeasi tema

- ​”Let's get Brexit done” – a fost mesajul cel mai folosit în campania electorala de premierul Boris Johnson. Când integritatea și onestitatea îi erau puse sub semnul îndoielii, prim-ministrul spunea ”Let's get Brexit done”. Ce va face pentru…

- Brexit-ul este prima și principala misiune a lui Boris Johnson, dupa victoria uriașa reușita in alegerile anticipate de joi din Marea Britanie. Prima faza este simpla: Brexit la 31 ianuarie 2020. Ce urmeaza mai apoi este ceva mai complicat.Conservatorii lui Boris Johnson au caștigat mandatul necesar…

- Scoția vrea sa ramana in UE. Premierul cere oficial autorizația de a organiza un nou referendum pentru independența Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau in Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor in alegerile parlamentare desfasurate…

- Fostul premier Tony Blair a afirmat, luni, ca Marea Britanie se afla intr-o incurcatura periculoasa și ca nici colegii lui laburiști, dar nici conservatorii actualului prim-ministru nu merita sa caștige alegerile din 12 decembrie, relateaza Reuters, citat de b1.ro. Marea Britanie organizeaza o runda…

- "Alegerile legislative pe care le avem in 12 decembrie sunt alegerile cele mai importante din epoca noastra pentru Scotia. In joc este viitorul tarii noastre", a declarat lidera Partidului National Scotian (SNP) in fata manifestantilor care agitau drapele scotiene.Perspectiva unei Scotii…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a indemnat vineri pe liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn sa fie ''barbat'' si sa sustina convocarea alegerilor anticipate pentru a iesi din impasul Brexitului, transmite AFP, citeaza Agerpres. ''A venit momentul ca Jeremy Corbyn sa se comporte ca un…

- Cele 27 de state membre ale UE (fara Regatul Unit) au acceptat vineri cererea Londrei pentru o amanare a Brexitului, dar fara sa stabileasca noua data a retragerii Regatului Unit din UE, decizia in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, au anuntat oficiali europeni, citati de agentiile Reuters…

- Când, sâmbata, premierul britanic Boris Johnson le-a cerut membrilor parlamentului sa sprijine acordul pe tema Brexitului, el considera apropiatul vot ca pe o sansa de "a vindeca ranile din politica britanica" si de "a reuni tara". Dar, pâna la urma, ziua de sâmbata…