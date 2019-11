Brexitul, teren de dispute între premierul conservator şi liderul laburist ”Atunci cand vor alege viitorul premier, alegatorii merita sa aiba o imagine mai precisa a ceea ce fiecare lider potential va face in privinta Brexitului”, a scris el in aceasta misiva publicata de catre serviciile sale. ”Timp de luni de zile, dumneavoastra ati refuzat sa spuneti ce fel de «acord» vreti cu UE. Acum a venit timpul sa clarificati si sa explicati care va este cu adevarat proiectul”, adauga liderul conservator. Partidele politice au intrat in toiul subiectului marti, cu o zi inaintea dizolvarii Parlamentului, miercuri, cu cinci saptamani inaintea scrutinului anticipat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

