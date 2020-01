Prioritatile celor sase luni de presedintie croata in fruntea Uniunii Europene, incepute miercuri, vor fi extinderea si Brexitul, a declarat ministrul de externe croat Goran Grlic Radman, citat de AFP. Croatia, cel mai tanar stat membru al UE, are "mult de lucru si o misiune importanta pe care trebuie sa o efectuam in cel mai bun mod posibil in interesul tuturor statelor membre ale UE, a inceput prin organizarea relatiei intre UE si Regatul Unit", a afirmat Grlic Radman. Regatul Unit urmeaza sa paraseasca UE la 31 ianuarie, dar va beneficia de un statut intermediar pana la sfarsitul anului, asteptand…