Stiri pe aceeasi tema

- Piața de capital din Romania a intrat luni in categoria piețelor emergente secundare, conform deciziei adoptate de FTSE Russell in septembrie 2019, anunța Andrei Radulescu, economist șef al Bancii Transilvania.

- ​DHL Express, unul dintre cele mai mari servicii de curierat internațional a anunțaț vineri modificarea anuala a tarifelor, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, plus introducerea unui cost suplimentar pentru toate expedierile vamuibile dintre Marea Britanie și țarile Uniunii Europene,…

- De aceea e nevoie de un mecanism de condiționare a fondurilor UE, in Parlamentul European, pentru ca un regim de tipul Dragnea sa nu poata cheltui banii europeni, pana cand nu respecta normele statului de drept. Dar despre cați bani e vorba? Bugetul pentru urmatorii șapte ani al Uniunii Europene, caruia…

- Regatul Unit nu va deveni ''un stat-vasal'' al Uniunii Europene, indiferent care va fi acordul comercial post-Brexit încheiat cu cei 27, a afirmat duminica negociatorul britanic David Frost, citat de AFP și Agerpres."Nu vom fi un stat-vasal", a declarat oficialitatea…

- David Frost, negociatorul britanic in problema Brexit-ului a afirmat, duminica, intr-un interviu acordat prestigioasei publicații Mail on Sunday, ca Regatul Unit nu va deveni „un stat-vasal” al Uniunii Europene. Afirmația a fost facuta in contextul in care negocierile cu UE, care stagneaza, se apropie…

- De asemenea, taxa unica de 9.250 de lire sterline care exista acum la toate universitațile britanice pentru studenții europeni nu va mai fi aceeași. Universitațile vor putea sa ceara taxe diverse, in funcție de ceea ce ofera sau de prestigiul lor academic. Asta ar putea insemna ca Oxford sau Cambridge…

- Politiștii rutieri valceni au verificat 527 de autovehicule destinate transportului de marfa și 173 de autovehicle destinate transportului public de persoane, constatand 193 de abateri de la regimul rutier. Cuantumul amenzilor s-a ridicat la peste 50.000 de lei. Politistii rutieri din Valcea, sub coordonarea…

- BRUXELLES, 13 iul - Sputnik, Daniela Porovaț. Noile masuri adoptate de Ungaria sunt menite sa previna raspandirea coronavirusului de tip nou, in urma reaparitiei unui numar mare de cazuri in mai multe tari, a explicat astazi Gergely Gulyas, șeful de cabinet al premierului Viktor Orban. © Sputnik…