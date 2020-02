E.On Gaz, definiţia batjocurii repetate la Timişoara

O femeie cu mâna în ghips se ridică şi spune că are dureri şi nu mai poate aştepta. Lângă ea, un bătrân cu cârje tot întreabă când îi vine şi lui rândul...