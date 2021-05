Stiri pe aceeasi tema

- Primele date ale unui studiu realizat in Marea Britanie, la Universitatea Oxford, arata ca administrarea unei doze de Pfizer urmata de rapelul cu AstraZeneca – sau invers – crește frecvența efectelor secundare ușoare pana la moderate, comparativ cu situația in care oamenii incheie schema de imunizare…

- Varianta coronavirusului detectata pentru prima data in India risca sa devina a doua cea mai dominanta din Marea Britanie peste cateva saptamani, au avertizat experții dupa ce numarul total de cazuri a crescut la 400. Public Health England (PHE) a declarat ca nu exista „dovezi ale transmiterii comunitare…

- Potrivit unui nou studiu publicat in prestigioasa revista medicala The Lancet Infectious Diseases, tulpina foarte contagioasa de coronavirus identificata mai intai in Marea Britanie nu provoaca o boala mai grava pacienților internați cu Covid-19, transmite Reuters. Varianta, cunoscuta drept B.1.1.7,…

- Regatul Unit va incepe relaxarea restrictiilor anti-pandemice din 12 aprilie, urmand sa fie redeschise magazinele neesentiale, scolile primare, frizeriile si saloanele de infrumusetare, dar si barurile, conform Agerpres. Guvernul britanic nu s-a pronuntat inca in ce priveste reluarea calatoriilor internationale.

- Din ce in ce mai multe semnale vin sa conforme cele ce mi-au fost spuse, strict confidential si deci fara posibilitatea citarii surselor,inalti oficiali guvernamentali care lucrau in dosarele BREXIT: imi vorbeau despre - perspectiva ca, dupa trecerea perioadei "de gratie" prevazuta in Acordul de retragere,…

- ”Guvernul britanic nu a blocat exportul niciunui vaccin pentru Covid-19. Orice referire la interzicerea exporturilor de catre Regatul Unit sau vreo restrictie referitoare la vaccinuri sunt complet false”, a spus purtatorul de cuvant. ”Aceasta pandemie este o problema globala, iar colaborarea internationala…

- Artistul urban britanic Banksy spera sa obtina peste 3 milioane de lire sterline in beneficiul serviciului public de sanatate din Marea Britanie, prin vanzarea la licitatie a unuia dintre tablourile sale, oferind "speranta" in plina pandemie de coronavirus, transmite luni AFP. Banksy a donat o opera…