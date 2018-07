Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu va avea un acord de liber schimb cu Statele Unite, daca va pastra relatii economice stranse cu Uniunea Europeana, a declarat Donald Trump, intr-un interviu. Afirmatiile au fost publicate in prima zi a vizitei presedintelui SUA in Marea Britanie, chiar in timpul primirii oficiale.

- Proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit "va ucide probabil" posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu Statele Unite, a afirmat presedintele american, Donald Trump, citat de AFP. "Daca fac un astfel de acord, vom discuta cu Uniunea…

- Premierul britanic Theresa May a calificat miercuri drept "profund socanta" politica SUA privind migratia, in virtutea careia mai mult de 2.300 de copii au fost separati de parintii lor fara acte, informeaza AFP, preia Agerpres."Imaginile cu copii detinuti in ceea ce par a fi niste custi sunt…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca decizia presedintelui american Donald Trump de a stabili o intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este „curajoasa si matura” si a adaugat ca se asteapta la „un deznodamant pozitiv”, scrie Reuters. „Inca sper ca aceasta intalnire – o decizie foarte…

- Premierul britanic Theresa May ii va propune presedintelui american Donald Trump sa se intalneasca la o resedinta de protocol din afara Londrei pentru a evita eventualele proteste ce ar putea avea loc in timpul vizitei sale in Marea Britanie, programata in luna iulie, relateaza cotidianul The Sun.

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Presedintele american, Donald Trump, va merge pe 13 iulie intr-o vizita de lucru in Marea Britanie unde se va intalni cu premierul Theresa May, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si va avea discutii…