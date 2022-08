Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au descoperit peste 30 de specii potential noi care traiesc pe fundul marii, scrie The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Ghana a confirmat primele doua cazuri de imbolnavire cu virusul mortal Marburg, o boala infectioasa care face parte din aceeasi familie cu virusul care provoaca Ebola, relateaza BBC. Ambii pacienti ar fi murit recent in spitalul din regiunea sudica Ashanti. Testele lor au fost pozitive la inceputul…

- Forțele ruse continua bombardamentele in mai multe zone din Ucraina. Joi dimineața, trei rachete rusești au lovit orașul Vinita, din centrul Ucrainei. In urma atacului, cel puțin 23 de civili au fost uciși, printre care și trei copii, iar alte cateva zeci au fost raniți. In timp ce operațiunea de cautare…

- Rasturnare de situație in cazul rechinului alungat cu mopul. Mai mulți turiști din Turcia au tras o sperietura teribila atunci cand au vazut ceva in apa. Cațiva dintre ei s-au repezit sa traga concluzia ca alaturi de ei se afla un rechin. Autoritatile din Marmaris au venit cu clarificari in urma incidentului.…

- Autoritațile britanice examineaza posibilitatea confiscarii activelor rusești inghețate pentru a le transmite Ucrainei. Cu o astfel de propunere va veni, potrivit ziarului The Guardian, ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, la o conferința din Elveția, care va avea loc luni, 4 iulie. "Susțin…

- Dupa atacul de sambata dimineața, autoritațile norvegiene au crescut gradul de alerta terorista de la „moderat” la „extraordinar”, acesta fiind cel mai ridicat nivel, potrivit The Guardian. Serviciul de securitate PST considera ca suspectul este islamist radicalizat cu antecedente de boli mintale și…

- Kremlinul este „sigur” ca liderii separatisti pro-rusi din Donbas ar fi de acord sa asculte un apel al Marii Britanii cu privire la soarta celor doi britanici condamnati la moarte dupa ce au luptat alaturi de ucraineni in Donbas, care au fost luati apoi ca prizonieri, relateaza The Guardian.