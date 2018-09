Stiri pe aceeasi tema

- New York-ul s-a plasat pe primul loc, urmat de Londra, Hong Kong si Singapore, in indicele centrelor financiare globale Z/Yen, care ia in considerare 100 de centre, evaluate in functie de factori precum infrastructura si accesul la angajati performanti. Scorul Londrei a scazut cu 8 puncte comparativ…

- Orasul american New York a depasit Londra in topul celor mai atractive centre financiare, a aratat un sondaj citat de agentia Reuters. Schimbarea de situatie se datoreaza deciziei Marii Britanii de parasi Uniunea Europeana, iar unele banci isi muta operatiunile din Londra. Brexit presupune…

- Un procent de 59% dintre alegatorii britanici ar vota pentru ramanerea tarii lor in interiorul Uniunii Europene daca in prezent ar avea loc o consultare populara, scrie Agerpres. Acesta este cel mai ridicat sprijin electoral pentru apartenenţa Marii Britanii la blocul comunitar după referendumul…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat ca scenariul producerii unui Brexit fara ca Marea Britanie sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana in privinta iesirii din Blocul comunitar este unul improbabil, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat ca scenariul producerii unui Brexit fara ca Marea Britanie sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana in privinta iesirii din Blocul comunitar este unul improbabil, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca ea va conduce de acum negocierile cu Uniunea Europeana, mutand atentia Departamentului pentru Brexit spre pregatirea iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, in timp ce Londra a precizat de asemenea ca va mentine legile UE in perioada de tranzitie,…

- Brexit va duce la mutarea a 3.500 - 12.000 de locuri de munca din sectorul financiar, din Marea Britanie in Uniunea Europeana, si multe alte locuri de munca pot disparea pe termen lung, a precizat Catherine McGuinness, sefa City of London - centrul financiar al Marii Britanii -, citata de Reuters.

- Liderii europeni i-au transmis joi prim-ministrului britanic Theresa May sa reduca ”liniile roșii” in ceea ce privește Brexit, avertizand asupra faptului ca timpul trece și nu va mai putea sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana, informeaza Reuters.Reuniunea de saptamana trecuta s-a axat…