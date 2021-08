Criza britanica a lanțului de aprovizionare post- Brexit ar putea „anula Craciunul și va continua sa provoace lipsuri de alimente pana in 2022”, au avertizat liderii din industrie. Premierul Boris Johnson a fost indemnat sa ușureze regulile de imigrație, astfel incat unii cetațeni ai UE care au parasit Marea Britanie in timpul Brexitului sa se poata intoarce și sa contribuie la completarea […] The post Brexitul anuleaza Craciunul first appeared on Ziarul National .