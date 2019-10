Stiri pe aceeasi tema

- Un parteneriat cu politia romana destinat prevenirii traficului de persoane pe aeroportul din Glasgow a fost suspendat din cauza incertitudinii legate de Brexit, transmite joi Press Association, citand dintr-un raport de inspectie la politia de frontiera din aceasta incinta, potrivit Agerpres.In…

- In baza parteneriatului creat in 2018, politisti romani se deplasau in Scotia pentru a gestiona cursele aeriene 'cu risc ridicat' venite din Romania, o colaborare pe care raportul de inspectie l-a descris ca 'extrem de util'. Romanii au format anul trecut 91% din numarul pasagerilor a caror siguranta…

- Politistii de frontiera, membri ai echipajului navei maritime MAI 1104, din cadrul Garzii de Coasta, s au intors miercuri acasa dupa o misiune de trei luni, desfasurata in Marea Egee, sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta FRONTEX .Un numar de 484 de persoane au fost…

- Polițiștii de frontiera de la Vama Giurgiu au gasit 26 de straini, irakieni și sirieni, ascunși intr-un camion care transporta struguri. Aceștia intenționau sa intre ilegal in țara și le-au spus polițiștilor ca urmau sa plateasca fiecare cate 5.000 de euro cand ajungeau in Romania, conform Mediafax.Potrivit…

- Reprezentantul Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane (ANITP) a prezentat cifre ingrijoratoare, la nivelul judetului Galati, in privinta traficului de persoane. Raportul a fost prezentat in cadrul unei intalniri desfasurate in sala de sedinte a Consiliului Judetean Galati, organizata in…

- Oamenii legii au destructurat activitatea infractionala a unei grupari, specializate in contrabanda cu tigarete in proportii deosebit de mari, destinate scoaterii prin contrabanda spre Romania, in suma de peste 3 milioane de lei. In rezultatul operatiunii, au fost retinute trei persoane, inclusiv si…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a anuntat vineri ca a suplimentat personalul din vami, dupa ce in luna august a anului trecut, peste 8 milioane de persoane au trecut prin punctele de trecere a frontierei. "Avand in vedere ca in luna august multi cetateni romani aflati in afara…