Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 885 de persoane din Uniunea Europeana au murit si 760 au fost grav ranite in 2018 in accidente feroviare (fara a include sinuciderile), cele mai multe inregistrandu-se in Germania, Polonia, Ungaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,3% in luna decembrie 2019, in crestere fața de noiembrie, si de 1,6% in Uniunea Europeana, de asemenea in crestere, comparativ cu 1,3% luna precedenta.

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,3% in luna decembrie 2019, in crestere comparativ cu 1% in luna noiembrie, si de 1,6% in Uniunea Europeana, de asemenea in crestere comparativ cu 1,3% luna...

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat joi ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 1,2% in 2019 comparativ cu 2018, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Lituania, unde inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, inaintea intalnirii cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, ca are foarte multe lucruri de transmis acestora, in conditiile in care climatul politic din Romania s-a imbunatatit mult, iar abordarile politicienilor au revenit pe fagasul clar…

- Romania investeste cei mai putini bani in preventia bolilor dintre tarile Uniunii Europene. In tara noastra se aloca, pentru preventie, doar 1,7% din cheltuielile totale cu sanatatea, in timp ce media Uniunii Europene este de 3,1%, arata raportul "Starea Sanatatii in Uniunea Europeana", publicat astazi…

- Romania a importat din tarile Uniunii Europene vin in valoare de peste 46 de milioane de euro in 2018 si a exportat vin in valoare de 24,9 milioane de euro, potrivit Eurostat, anunța MEDIAFAX.Citește și: Un europarlamentar roman da o lovitura istorica! A fost ales In tarile din afara…

- In anul 2018, peste 62- dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani din Uniunea Europeana care au participat la acest studiu au declarat ca au fost fericite tot timpul (14-) sau majoritatea timpului (48-) in ultimele patru saptamani, in timp ce 12- au declarat ca au fost rareori (8-) sau niciodata (2-)…