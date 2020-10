Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic exercita in aceste zile chiar presiuni asupra Uniunii Europene pentru a se ajunge totuși la un acord privind relațiile comerciale post-Brexit. A insistat sa o intalneasca pe președinta Comisiei Europene, doamna Von der Leyen, intr-un nou efort pentru deblocarea negocierilor. Boris…

- Premierul britanic Boris Johnson va discuta miercuri cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in preziua unui summit european considerat de Londra drept data-limita pentru a ajunge la un compromis post-Brexit, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Prim-ministrul va discuta…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…

- Uniunea Europeana vrea un nou acord comercial cu Regatul Unit, dar nu cu orice pret, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Reuters."Unde exista vointa se gaseste o cale", a declarat presedinta CE in cadrul unei conferinte de presa, dupa doua zile de…

- Un acord intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la Brexit ramane "posibil" in pofida pozitiilor lor foarte indepartate la inceputul unei saptamani de negocieri decisive, a afirmat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, noteaza AFP. "Ne dorim un acord si sunt in continuare…