- Daca negocierile asupra Brexitului nu se vor incheia cu un acord, jumatate dintre britanici cred ca decizia finala privind iesirea tarii din Uniunea Europeana ar trebui luata de cetateni printr-un referendum, potrivit unui sondaj realizat in randul a peste 10.000 de persoane si publicat vineri, relateaza…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui referendum pentru a alege intre iesirea tarii din UE cu un acord pe care Londra l-ar putea incheia cu Bruxelles-ul, retragerea din UE fara nici un acord sau ramanerea Regatului in blocul comunitar, arata un sondaj realizat de Sky News și citat de Reuters.…

- A crescut semnificativ numarul alegatorilor britanici care sustin organizarea unui referendum asupra termenilor finali ai viitorului acord cu Uniunea Europeana cu privire la Brexit, proportia acestora fiind pentru prima data mai mare decat a celor care nu doresc un astfel de referendum, releva un sondaj…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Guvernul olandez elaboreaza un 'ghid', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters, preluata de agerpres. Olanda a inceput…

- Campania „People’s Vote”, dusa de cateva grupuri pro-UE, are ca scop asigurarea existentei unui scrutin final „ca sa ne putem hotari daca o decizie care ne va afecta vietile timp de mai multe generatii va face tara mai buna sau mai rea”. Un sondaj realizat saptamana aceasta a relevat ca 48%…

- Legislatia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana se va intoarce pentru dezbatere in Camera comunelor la 12 iunie, pentru ca deputatii britanici sa discute o serie de amendamente propuse care ar putea avea impact asupra Brexitului, relateaza luni agentia Reuters. Camera Lorzilor,…