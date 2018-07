Stiri pe aceeasi tema

- David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat pe fondul dezacordului sau fata de pozitia Guvernului Theresa May in legatura cu procesul de iesire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului BBC News.

- Premierul britanic, Theresa May, i-a multumit "calduros", in noaptea de duminica spre luni, ministrului pentru Brexit, David Davis, care a demisionat pe fondul dezacordurilor cu prim-ministrul in privinta relatiei comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana, transmite AFP. Intr-o scrisoare adresata…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE și…

- Bruxellesul a facut pregatiri pentru posibilitatea amanarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana si pentru posibila prelungire a negocierilor, arata documente citate de cotidianul britanic The Independent si publicatia germana Handelsblatt.Teoretic, Marea Britanie ar urma sa paraseasca…

- Pentru prima data din 2003, Parisul a fost anul trecut cel mai atractiv oras european pentru investitori, depasind Londra, afectata de perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit), arata un...

- Companiile aeriene europene vor avea o tranzitie precara dupa Brexit, din cauza incertitudinilor in crestere din sectorul de profil legate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Financial Times.Directorul de marketing al Ryanair, Kenny Jacobs, se teme ca sustinatorii unui…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari joi, la Sofia, ca menține planul ca Marea Britanie sa iasa din uniunea vamala dupa parasirea Uniunii Europene de catre tara sa, transmite Reuters. Aflată în capitala bulgară pentru Summitul UE-Balcanii Occidentali, Theresa May a fost întrebată…

- Guvernul britanic a anuntat ca va face publica in curand o “carte alba” in care va prezenta “ambitiile” Londrei pentru perioada post-Brexit, transmite AFP, preluata de Agerpres. “Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe detalii decât…