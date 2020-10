Stiri pe aceeasi tema

- Franta a respins predictiile de cosmar britanice din aceasta saptamana cu privire la intarzierile grave ce ar putea surveni in transportul prin Canalul Manecii in cazul unui Brexit fara acord, calificandu-le drept o pozitionare tactica, comenteaza vineri ziarul Financial Times, citat de Reuters. 'Desigur,…

- Elvetienii sunt asteptati duminica la urne pentru a vota in cadrul unui referendum daca vor ca tara lor sa renunte la un acord cu Uniunea Europeana privind libertatea de circulatie a persoanelor, dupa o campanie care a expus tensiuni in societate in legatura cu strainii, care reprezinta un sfert din…

- Bancile si alti participanti pe pietele financiare din Uniunea Europeana vor avea termen pana la mijlocul lui 2022 pentru a-si reduce "dependenta excesiva" de casele de clearing cu sediul in Marea Britanie, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite Reuters potrivit Agerpres. Regatul Unit, care…

- Fostul premier britanic David Cameron s-a raliat altor fosti lideri ai Regatului Unit pentru a-si exprima ingrijorarea in legatura cu planul actualului premier Boris Johnson ce contrazice in parte acordul deja semnat cu Uniunea Europeana si care in acest fel incalca dreptul international, informeaza…

- Legea privind piata interna a Regatului Unit este o masura economica ce ofera cadrul juridic pentru piata tarii dupa Brexit, a declarat joi ministrul de stat britanic Michael Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters potrivit…

- Negocierile dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit privind relatiile viitoare dintre ele post-Brexit sunt blocate din cauza intransigentei si a lipsei de realism din partea Londrei, a denuntat marti ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, citat de AFP si Reuters. ''Negocierile nu avanseaza…

- Peste 3,8 milioane de cetateni ai tarilor din Uniunea Europeana au depus cereri de resedinta in Regatul Unit dupa referendumul pentru Brexit, a anuntat joi guvernul de la Londra. Bilantul a fost anuntat de ministrul pentru imigratie Kevin Foster printr-un mesaj pe Twitter, preluat de Reuters, informeaza…

- Estimarea Regatului Unit este ca un acord cu Uniunea Europeana privind relatia lor post-Brexit poate fi incheiat in septembrie, a declarat joi negociatorul sef britanic David Frost inainte unei noi runde de negocieri pe care o va avea saptamana viitoare cu omologul sau european Michel Barnier, informeaza…