Uniunea Europeana și Regatul Unit vor negocia de acum inainte “continuu” in vreme ce discuțiile despre acordul de retragere intra in ultima lor faza in vederea plecarii britanicilor din Uniune in martie 2019, a declarat marți negociatorul șef al UE, Michel Barnier. “Negocierile intra acum in faza lor finala. Noi am convenit ca UE și Regatul Unit vor negocia de acum inainte continuu”, a anunțat Barnier, potrivit Rador.