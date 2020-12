Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson se va intalni miercuri la Bruxelles cu presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, fiind un ultim efort de reusita a negocierilor pentru un acord post-Brexit, negocieri aflate inca in impas, relateaza AFP. ''Premierul se va deplasa maine (miercuri) la…

