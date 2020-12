Brexit: UE renunță la 25% din peștele pescuit în apele britanice Ca parte a acordului post-Brexit, UE va transfera Regatului Unit 25% din valoarea produselor pescuite în apele britanice de catre flotele europene, dupa o perioada de tranziție pâna în iunie 2026, a declarat joi un înalt oficial european, relateaza AFP.

Detaliile speciilor și zonelor afectate de acest procent nu sunt înca stabilite, a adaugat oficialul.

Dupa aceasta perioada de cinci ani și jumatate, acest acces va fi renegociat anual. În plus, pescarii UE vor pastra pâna în 2026 accesul garantat la zonele aflate la 6-12 mile marine de coasta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

