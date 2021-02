Brexit: UE încearcă să calmeze spiritele la Dublin după o gafă diplomatică Vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic a încercat marti în fata parlamentarilor irlandezi sa calmeze furia provocata la Dublin în urma unei erori diplomatice a Bruxellesului privind aprovizionarea cu vaccin a Irlandei de Nord, ceea ce a alimentat tensiuni în provincia britanica, relateaza AFP, preluata de Agerpres.



&"Au fost comise greseli în procesul care a condus la aceasta decizie si regretam profund acest lucru&", a declarat Sefcovic, marti, în fata Comisiei parlamentare irlandeze însarcinata cu afacerile europene.



"Cred ca…



