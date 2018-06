Premierul britanic, Theresa May, a pledat joi, pe langa colegii sai europeni, pentru o cooperare intarita in domeniul securitatii dupa Brexit, recunoscand in acelasi timp necesitatea de a se inregistra progrese "mai rapide" in negocieri, relateaza AFP. In cursul dineului liderilor UE prezenti la summitul de la Bruxelles, Theresa May a avertizat ca Marea Britanie nu va mai putea sa impartaseasca informatii despre infractori si retelele teroriste din Europa dupa Brexit daca UE insista sa fie respectate regulile limitand cooperarea cu tari terte. Angajamentul "neconditionat" al tarii sale in favoarea…