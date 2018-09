Stiri pe aceeasi tema

- Poliția britanica se teme ca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va duce la revolte in strada, daca supermarketurile și farmaciile vor avea probleme cu aprovizionarea. Autoritațile iși fac deja planuri pentru a opri eventuale acte violente, conform unor documente secrete scurse pe internet.…

- Boris Johnson a vorbit despre planurile de Brexit ale Theresei May, afirmand ca acestea vor lasa Marea Britanie cu nimic dupa negocieri și vor oferi „victoria” Uniunii Europene, noteaza BBC. Fostul...

- Negociatorul-șef pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat joi ca Blocul Comunitar trebuie sa se pregateasca pentru un Brexit ”fara acord”, chiar daca ținta sa a fost o ieșire ordonata, informeaza Reuters.Citește și: Gabriela Firea a EXPLODAT și merge la CEX-ul PSD sa scoata…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la sedinta Biroului Executiv al PNL care are loc in sala de conferinte a unui hotel de cinci stele din municipiul Sibiu. Conform unor stenograme intrate in posesia redacției STIRIPESURSE.RO, Iohannis le-a cerut liberalilor sa il lase in pace pe prietenul…

- Planurile de Brexit ale prim-ministrul britanic Theresa May ar putea fi contestate din nou de o parte a propriului partid, prin conceperea unui plan alternativ de iesire din UE fara niciun acord, relateaza Bussines Insider.

- Liderii din Uniunea Europeana vor discuta despre Brexit la reuniunea pe care o vor avea la 20 septembrie in orasul austriac Salzburg, a precizat biroul premierului britanic Theresa May, dupa discutii pe care aceasta le-a avut cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza Reuters.

- Liderii din Uniunea Europeana vor discuta despre Brexit la reuniunea pe care o vor avea la 20 septembrie in orasul austriac Salzburg, a precizat biroul premierului britanic Theresa May, dupa discutii pe care aceasta le-a avut cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza Reuters. "La summit se va…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat joi ca cetațenii ar trebui sa se simta asigurați, nu alarmați de planurile Guvernului de a crea o rezerva de medicamente pentru a fi pregatiți in cazul in care Marea Britanie parasește Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Mai…