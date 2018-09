Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de aproximativ 50 de parlamentari ai Partidului Conservator condus de premierul Theresa May, care se opun propunerilor sale pentru un acord post-Brexit cu Uniunea Europeana, s-au intalnit pentru a discuta cum si cand ar putea sa forteze plecarea ei din functie, a relatat miercuri BBC, potrivit…

- Euroscepticii din Partidul Conservator britanic, formatiunea politica a premierului Theresa May, nu au reusit sa publice un plan alternativ privind viitoarele relatii ale Regatului Unit cu Uniunea Europeana, a relatat marti cotidianul The Financial Times (FT), citat de Reuters. Marea Britanie urmeaza…

- Boris Johnson a lansat luni o noua ofensiva contra sefei guvernului britanic, Theresa May, in plin zvon despre vointa lui de a o rasturna pentru a prelua conducerea Partidului Conservator divizat cu 200 de zile inainte de Brexit, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Nu va exista un al doilea referendum privind Brexit-ul, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, reafirmand convingerea acesteia ca planul ei de a parasi Uniunea Europeana este singura modalitate de a obtine o intelegere care indeplineste obiectivele guvernului britanic,…

- Premierul britanic Theresa May i-a atentionat pe membrii Partidului Conservator pe care il conduce ca s-ar putea sa nu mai aiba loc niciun Brexit daca ei ii resping planul privind iesirea din Uniunea Europeana, relateaza dpa. "Mesajul meu catre tara in acest weekend este simplu: trebuie sa ne concentram…

- Doi vicepresedinti ai Partidului Conservator britanic au demisionat marti in semn de protest fata de propunerile premierului Theresa May cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite...

- Doi vicepreședinți ai Partidului Conservator din Marea Britanie, condus de prim-ministrul Theresa May, au demisionat marți din cauza propunerilor pentru Brexit facute de premier, a declarat un oficial guvernamental, conform Reuters, transmite Mediafax.

- Consilierii primului-ministru britanic Theresa May au formulat luni noi propuneri privind pastrarea legaturilor comerciale cu Uniunea Europeana dupa Brexit, existand discutii cu deputatii din partidul sau inaintea intalnirii cu ministrii care va avea loc vineri,