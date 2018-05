Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a dat asigurari ca este in masura sa obtina un acord bun privind Brexitul, intr-un moment in care cauta sa rezolve disensiunile din cadrul guvernului sau legate de cea mai buna cale de urmat in acest dosar, relateaza duminica AFP. Administratia sa conservatoare…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba…

- Intreprinderile din Marea Britanie si Uniunea Europeana vor suporta costuri suplimentare anuale estimate la aproximativ 65 de miliarde de euro, in cazul in care nu se va ajunge la un acord de liber-schimb dupa Brexit, iar sectorul financiar britanic va fi cel mai afectat, releva un studiu publicat luni,…

- Premierul scotian, Nicola Sturgeon, a afirmat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege in forma prezentata de catre premierul britanic, Theresa May, privind retragerea din Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

- McDonald sustine ca Brexitul "este incompatibil" cu intelegerea semnata in 1998 de catre guvernul britanic si cel irlandez, care a pus capat violentelor si care a statuat un guvern descentralizat in Irlanda de Nord.Presedintele Sinn Fein considera ca ramanerea Irlandei de Nord in Piata…

- Premierul britanic Theresa May a trimis doi oficiali la Bruxelles, pentru a livra scrisoarea Consilului European pe 29 martie 2017.Un singur bilet a costat 491,5 de lire sterline, iar costul total a ajuns la 985,5 de lire sterline, a mentionat cotidianul, ironizand ca "scrisoarea nu a primit…